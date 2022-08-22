Yol verme kavgası, cinayetle bitti

Mersin'de yaşanan korkunç olayda 2 araç sürücüsü arasında çıkan yol verme kavgasında ortalık bir anda karışınca bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki olay dün gündüz saatlerinde, Adanalıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Hafif ticari aracını yol kenarına park eden H.K., sahilde arkadaşıyla oturup, sohbet etmeye başladı. Bu sırada aracıyla gelen Mehmet Ali Ö., yoldan geçemediği iddia ederek H.K.'un arabasını çekmesini istedi.

Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Mehmet Ali Ö., daha sonra aynı yere tekrar gelip, iddiaya göre aracıyla H.K.'a çarpıp, kaçtı.

Olayın akabinde H.K. ve arkadaşı, hafif ticari araca binerek, Mehmet Ali Ö.'yü takip etmeye başladı. H.K., sahil yakınında aracının önünü kestiği Mehmet Ali Ö. ile yeniden tartıştı. Araçlarından inip kavga eden sürücülerden Mehmet Ali Ö., cebinden çıkardığı bıçakla H.K.'u göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan H.K., ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra firar eden 2 şüpheliyi güvenlik güçleri yakalamak için çalışma başlattı.