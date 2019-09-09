Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre olay, D-100 karayolunda Sivas’ın Suşehri ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan hareket edip Van’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü hareket halindeyken yanmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi. Yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yara almadan yanan otobüsten çıkartılan yolcular başka bir araçla yollarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BALIKESİR'DEKİ OTOBÜS YANGININ DA 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

2 Ağutos'ta Balıkesir'de yolcu otobüsü alev almış, 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklanmıştı. Diğer olaylarda ise ölen ya da yaralanan olmamıştı.