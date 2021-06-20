Yüreği evlat acısını kaldıramadı... Babalar Günü'nde hayatını kaybetti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 18 gün önce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlunun cenazesinde ''Ben de yakında yanına geleceğim oğlum'' diyerek gözyaşı döken Yılmaz C., Babalar Günü'ne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

2 Haziran'da ilçeye bağlı Saraycık köyünde Adem C. yönetimindeki otomobil, evinin karşısında bulunan bakkala gitmek için tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer C.'ye (4) çarptı.

OĞLU TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan küçük Zafer, kaza yerinde hayatını kaybetti. 7 kız kardeşten yıllar sonra tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Zafer'den geriye, ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

"YANINA GELECEĞİM" DEYİP KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Güzelyurt köyünde toprağa verilen oğlu Zafer C.'nin cenazesinde güçlükte ayakta duran ve "Zafer neredesin, ben de yakında yanına geleceğim oğlum" diyerek gözyaşı döken baba Yılmaz C., gece saatlerinde aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz C., kaldırıldığı hastanede, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yörede kahvehane işleterek geçimini sağlayan Yılmaz C., aynı köyde toprağa verdiği oğlunun kabri yanında defnedilecek.

DHA