30 kilo altınla kaçmıştı! ''Geri dönecektim'' dedi, tahliye oldu!

Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Musa G., iddiaya göre geçen yıl temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, yaklaşık 30 kilogram altın topladı. Musa G., 23 Temmuz gecesi iş yerinin kapattı. Altın veren kişiler, Musa G.'ye telefonla da ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar, Musa G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarından Musa G.'nin 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı.

SEVGİLİSİ ADINA KİRALADIĞI EVDE YAKALANDI

İstanbul'a birlikte gittiği Sevgilisi Özen Y. (40) adına Beşiktaş ilçesinde ev kiraladığı tespit edilen Musa G., geçen yıl 27 Temmuz günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içine 100 bin lira ve bin euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Özen Y.'ye ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak, Konya'ya getirilen çift ile iş yerinde satış temsilcisi olan Mehmet Ali D., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

HAPİS CEZASI BEKLENİRKEN TAHLİYE OLDU



Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede 8 şikayetçi olduğu belirtilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Musa G.'ye altın emanet eden 64 müşterisinin şikayetleri ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olması nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi. Özen Y. ve Mehmet Ali D., davanın görüldüğü Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşmada tahliye edildi.

Tutuklu yargılanan Musa G. ise yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Musa G., kaçmadığını, İstanbul'da bir süre kafa dinledikten sonra tekrar Konya’ya geri döneceğini ileri sürdü. Musa G., son duruşmada tahliye talebini yineledi. Mahkeme heyeti, Musa G.’nin yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi.