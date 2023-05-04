30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar

İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasıyla ilgili karar verildi.

Binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.