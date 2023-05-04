  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar

30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar

30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında karar
Güncelleme:

İzmir'de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasıyla ilgili karar verildi.

Binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Etiketler emrah emrah apartman dava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma tarihi belli oldu
Son anket açıklandı: ''Oy kaybı yüzde 6,3 puana ulaştı''
İslam Memiş'ten altında çifte rekor sonrası kritik uyarı
Seçime günler kala Hulusi Akar hakkında sürpriz iddia
Türkiye'nin gelir dağılımı istatistikleri açıklandı: Zenginler daha da zenginleşti
Elon Musk'ın son çılgın projesi belli oldu: Trafik sorunu tarih oluyor!
Mayıs ayında kar sürprizi... Her yer bembeyaz oldu!
Hem motorine hem de benzine yeni indirim geliyor
SONAR'ın 41 ildeki son anketi açıklandı
Seçime son 10 gün! Seçim yasakları bugün başlıyor