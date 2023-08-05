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34 gündür suyu kesik olan vatandaş belediye binasını bastı

34 gündür suyu kesik olan vatandaş belediye binasını bastı
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Antalya'da 34 gündür suların kesik olduğunu belirten bir vatandaş, belediye binasını bastı. ''Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum'' diye isteyen eden şahıs, getirdiği bidonları etrafa fırlattı.

Antalya'da ikamet eden bir vatandaş, 34 gündür evinde su olmadığı için, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT binasını bastı.

"TUVALETE GİREMİYORUM"
Yetkililere sitem eden mağdur vatandaş "Yeter 34 gün oldu, su yok. Size bayramda mesaj atmışım. Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum, mayo ile geziyorum." dedi.

Getirdiği bidonları sağa sola fırlatan şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Etiketler antalya belediye
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