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  3. 23 Temmuz 2017 14:59

4 aylık kocasını vurmuştu...

Kahramanmaraş'ta 4 ay önce dini nikahla evlendiği 18 yaşındaki kocasını vuran 16 yaşındaki çocuk gelin tutuklanarak cezaevine konuldu.

4 aylık kocasını vurmuştu...
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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 4 ay önce dini nikahla evlendiği 18 yaşındaki kocasını silahla vurarak öldüren 16 yaşındaki çocuk gelin, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, önceki akşam Afşin ilçesi Afetevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce dini nikahla evlenen T.E. (16) ile O.K. (18) şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı aldı. Ayrılma kararı alan çift, olay günü konuşmak için tekrar bir araya geldi. İddiaya göre görüşme sırasında çıkan kavgada T.E, üzerindeki tapanca ile dini nikahlı kocasına 3 el ateş etti. Olayın ardından kaçan T.E., suç aleti silahla birlikte Elbistan Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden O.K., Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Emniyette ilk sorgusu tamamlanan çocuk gelin T.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

cezaevi , dini nikah , çocuk gelin
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