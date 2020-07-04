4 işçiye mezar olan fabrikanın patronuna moral yemeği!

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı şube başkanları ile birlikte Sakarya'ya gelerek fabrika sahibi ve MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ‘moral’ desteği verdi. Olay yerinde Coşkun'la görüşen MÜSİAD Yöneticileri daha sonra Bayraktepe'ye geçerek burada yemek yedi. Yemek fotoğrafı MÜSİAD Bursa Şubesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşım gelen tepkiler üzerine bir süre sonra silindi.

Fabrikanın Genel Müdürü Yaşar Coşkun aynı zamanda MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı. Coşkun, 2009, 2011 ve 2014’te patlamanın meydana geldiği fabrikanın ”Avrupa’nın en büyük ve en güvenli havai fişek fabrikası” olduğunu söylemişti. Habertürk’e konuşan Yaşar Coşkun ”Yönetmeliğe ve tüzüğe uygun çalıştık. Fabrikayı defalarca kez denetledik” iddiasında bulundu.

Denetimleri sürekli yapılan bir fabrika olduklarını ileri süren Coşkun, “İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak” diye konuştu.

Fabrikadaki patlamada kaybolan 3 kişi aranıyor!