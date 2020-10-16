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  3. 16 Ekim 2020 16:32

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” denildi.

İHA

pkk , milli savunma bakanlığı
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