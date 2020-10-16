4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” denildi.
İHA
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