4 şehit verdiğimiz bölgede sıcak gelişme: Teröristler mağarada kıstırıldı!

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin hain saldırısının ardından komandoların bir grup teröristi mağarada sıkıştırdığı öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 askerin şehit olduğu saldırının ardından bölgede karadan ve havadan operasyonlar devam ediyor.



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA

Öte yandan hain saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.