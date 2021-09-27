4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken Pençe-Yıldırım bölgesinde de bir PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.
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