4 terörist daha öldürüldü
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Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hem yurt içi hem de sınır ötesi operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Suriye'de tespit edilen 4 hain daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" ifadeleriyle "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
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