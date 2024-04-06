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4 terörist daha öldürüldü

4 terörist daha öldürüldü
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Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hem yurt içi hem de sınır ötesi operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Suriye'de tespit edilen 4 hain daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" ifadeleriyle "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

 

Etiketler TSK MSB terör terörist PKK ypg operasyon mehmetçik
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