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  3. 26 Temmuz 2017 18:46

5 bin askerle büyük operasyon

Şenyayla'da 5 bin askerin katıldığı büyük bir operasyon düzenlendi.

5 bin askerle büyük operasyon
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Şenyayla'da PKK’lı teröristlere yönelik dev operasyon başlatıldı

 Muş-Diyarbakır-Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesinde 5 bin askerin katılımıyla operasyon başlatıldı.

Terör örgütü PKK için önemli bölgelerden biri olan Şenyayla'da askeri operasyon başlatıldı. 49'uncu Motorlu Tugay Komutanlığı tarafından helikopter ve zırhlı araçlarla bölgeye çok sayıda asker sevk edildi. Komandolardan oluşan birliğin, bölgede oldukları değerlendirilen 25-30 dolayındaki terörist grubu etkisiz hale getirmek için geniş bir alanda operasyon yapacağı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan da askerlerin katıldığı ve her iki ilden yaklaşık 5 bin dolayında Mehmetçik'in operasyonda görev aldığı öğrenildi.

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