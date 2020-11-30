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  3. 30 Kasım 2020 15:20

5 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı
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Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında 2 memur, 1 müteahhittin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bölgedeki belediyelerin ihalelerine giren müteahhitlerden vergi adı altında para topladıkları tespit edildi.

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