5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor, sürecek" denildi.
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