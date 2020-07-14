  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Temmuz 2020 17:15

5 sivil şehidin katili etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 5 sivili şehit eden ''Alişer'' kod adlı terörist Osman Durmuş'un, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde başlatılan ''Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu''nda etkisiz hale getirildiğini açıkladı

5 sivil şehidin katili etkisiz hale getirildi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-Silopi Cudi Dağı bölgesinde, 102 timle başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonu'nda bölgede icra edilen tarama-arama faaliyeti esnasında çıkan çatışmada  'Alişer' kod adlı Osman Durmuş, NEA-15 piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu teröristin; 14 Nisan'da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran’da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir. Operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.





DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
şehit , içişleri bakanlığı , sivil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM