''50 milyarlık'' bağış yapan oto galerici sessizliğini bozdu

Deprem bölgesine yardım için gerçekleştirilen ''Türkiye Tek Yürek'' ortak yayınında 50 milyar lira bağışladığını açıklayan Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aslında 50 bin TL bağış yapmak istediğini belirten Duras, yanlış anlaşıldığını ifade ederek yaşananları anlattı. Duras ayrıca, bağış miktarını 100 bin liraya çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için tüm Türkiye el ele verdi. Tüm TV kanalları "Türkiye Tek Yürek" bağış kampanyası için ortak yayın gerçekleştirdi. Yapılan ortak yayında birçok şirket, banka ve iş insanı bağış yaptı. Toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.

Yayında bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Mustafa Karataş, komşusu Hamit Duras'ın Yeni Çamoluk Otomotiv adına 50 milyar TL bağış yaptığını söyledi. Programda Duras'ın bağışladığı açıklanan "50 milyar TL" bir anda sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi. Ancak daha sonra aileden yapılan açıklamayla bağış miktarının 50 bin TL olduğu anlaşıldı. Duras yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı.

Duras, sıfırlar atılmadan önceki haliyle bağış yaptığı miktarı açıkladığını, aslında 50 milyar lirayı 50 bin TL olarak söylemek istediğini belirtti. Duras, ayrıca dünkü yayında bağış yaptığı 50 bin TL'yi 100 bin liraya çıkardığını duyurdu.

Sıfırlar atılmadan önceki haliyle 50 milyar (günümüz parasıyla 50 bin TL) bağışta bulunduğunu söyleyen Duras, "Torunum dün akşamki yayından önce kendisi depremzedeler için hırka ördüğünü söyledi. Daha sonra torunumun ördüğü hırka dernek aracılığıyla deprem bölgesindeki çocuklara gitti. Bizde bundan dolayı duygulandık, daha sonra bağışta bulunmak istedim. Programı izlerken telefonu çevirdim, ancak hat bir türlü düşmedi" dedi.

"Aslında 50 bin TL demek istedim"

Telefon düşmeyince komşusu olan ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı cep telefonundan aradığını aktaran Duras, "Hocama; ‘Bende bir yardımda bulunmak istiyorum’ dedim. ‘Bunu söyler misiniz’ dedim. Daha sonra hocamıza 50 milyar bağış yapacağımı söyledim. Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim. Aslında 50 bin TL demek istedim. Hocamız da canlı yayında 50 milyar bağış geldiğini duyurdu. Daha sonra telefonlarım susmadı. Sosyal medyada mesajlar gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"50 bin TL'lik bağışı, 100 bin TL'ye çıkarıyorum"

Sosyal medyada 'Hacı ağabey sen ne yaptın, Merkez Bankası'nı da geçtin' diye mesajlar gelmeye başladığını belirten Duras, "Milletvekilleri, belediye başkanları aradı. Bizi arayıp tebrik edenler oldu. Bazı bizleri tanımayan genç arkadaşlarımız bunu reklam için yaptığımızı düşünüyor. Biz sadece bağış yapmak istedik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımıza da sabırlar diliyorum" açıklamalarında bulundu. Duras, dünkü programda yaptığı 50 bin TL'lik bağışı, 100 bin TL'ye çıkardığını duyurdu.

İHA