  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 70 bine dayandı

6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 70 bine dayandı

6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 70 bine dayandı

6 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 156 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 68 bin 413 oldu.

6 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 502 oldu.

"TEDBİRLERİN ÖNEMİ FAZLASIYLA ARTMIŞ DURUMDA"
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Etiketler korona koronvirüs vaka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koronavirüsü hafif atlatanlara kötü haber
İktidara en yakın isim yazdı: Erdoğan'dan, Bahçeli'yi kızdıracak talimat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iş insanı arasında ilginç diyalog kamerada
Bu belirtiye dikkat! Hem grip, hem Omicron, hem de Delta varyantında görülüyor
Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye için korkutan uyarı! Bir de önerisi var!
FED'in doları yükseltecek tutanağı ortaya çıktı
Bu iddia olay olur: ''AK Parti Darphane'ye 130 milyar TL bastırdı''
Emre Büber’den olay MasterChef ile ilgili olay olacak ''mobbing'' açıklaması
Erzurum'da inanılmaz görüntü: Kurt ayakta dondu
Omicron varyantının en çok etkilediği grup belli oldu