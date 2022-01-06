6 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 70 bine dayandı

6 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 156 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 68 bin 413 oldu.

6 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Kovid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 502 oldu.

"TEDBİRLERİN ÖNEMİ FAZLASIYLA ARTMIŞ DURUMDA"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda." ifadelerini kullandı.