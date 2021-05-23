6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
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