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6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

6 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızdan teröre geçit yok. Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak üzere saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi" denildi. 

Etiketler msb milli savunma bakanlığı terörist ypg pkk
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