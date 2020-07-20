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  3. 20 Temmuz 2020 17:59

650 yıllık çınar ağacının devrilmesi sonucu 3 otomobil hasar gördü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, parktaki 650 yıllık çınar ağacının bir dalının devrilmesi sonucunda 3 otomobil ve 1 evin duvarı hasar gördü.

650 yıllık çınar ağacının devrilmesi sonucu 3 otomobil hasar gördü
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Şeyh İsa Mahallesi'ndeki Şehit Polis Mehmet Bilir Parkı'ndaki 650 yıllık olduğu tescilli çınar ağacının üç ana dalından 1,5 metre çapındaki bidalından biri bugün saat 11.30 sıralarında, ortadan kırıldı. 6 yetişkinin el ele tutuşup güçlükle kucaklayabildiği ağacın kırılan dalı, parkın yanındaki 72'nci Sokak'ta park halinde olan 35 RCL 20, 45 YS 575 ve 45 Y 8690 plakalı otomobiller ile bir evin duvarı üzerine düşüp, büyük oranda maddi hasara neden oldu. Ağacın kırılan dalı nedeniyle 72 Sokak trafiğe kapanırken, sürücüler diğer sokaklara yönlendirildi.

Polis ve zabıta ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri de bölgedeki elektriği tedbir amacıyla kesti. Belediye ekipleri, motorlu testere ile ağacın kırılan dalını parçalara ayırdı. Ardından kepçe yardımıyla kesilen dallar kamyona yüklenerek kaldırılırken, yol 3 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Parkta, olay sırasında kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

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