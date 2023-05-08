  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 7 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

7 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

7 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Güncelleme:

Osmaniye merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı eğitim alan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçerek eylem yapma planı yaptığı üzerinde durulan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye, İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Kayseri'de eş zamanlı yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler osmaniye deaş gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İndirim sevinci kısa sürdü! Benzin ve motorine yeniden zam geliyor
Emekli adaylarına 1261 gün müjdesi geldi
81 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
Erdoğan ''İstanbul mitingine 1 milyon 700 kişi katıldı'' demişti! teyit.org doğrulamadı
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Şampiyonluk kutlamasında taraftar Bakan Muş'u yuhaladı
Dolar, Euro ve altın seçim haftasına zirvede başladı
Beşiktaş'ın genç yıldızıydı... Süper Lig’e geri dönüyor
Kızılay yöneticisinden skandal İmamoğlu paylaşımı
İstanbul'da akıl almaz ölüm! Kendi kullandığı aracının altında kaldı