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  3. 18 Kasım 2020 17:02

8 terörist kazdıkları çukurda öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 PKK/YPG'li teröristin kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

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