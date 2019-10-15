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  3. 15 Ekim 2019 11:09

81 ilde aynı anda başladı ! 1.263 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak ''Türkiye Güven Huzur'' uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonlarda aranması bulunan 1.263 kişinin yakalandığı bildirildi.

81 ilde aynı anda başladı ! 1.263 kişi yakalandı
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67 bin 848 personelin katıldığı uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, okul çevreleri, umuma açık yerler başta olmak üzere 16 bin 566 noktada gerçekleşti.

Uygulama kapsamında, 565 bin 662 şahıs sorgulandı, bin 263 aranan şahıs yakalandı. 39 bin 729’u okul servis aracı olmak üzere 160 bin 190 adet araç kontrol edildi.

428’i okul servis aracı olmak üzere bin 302 adet araç trafikten men edildi. 29 bin 915 umuma açık iş yeri denetlendi, 303 umuma açık iş yerine işlem yapıldı.

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operasyon , içişleri bakanlığı , türkiye güven huzur
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