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86 internet sitesine erişim engeli

86 internet sitesine erişim engeli

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 86 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 86 siteyi tespit etti. Ekipler, 86 siteye idari tedbir uygulanıp ve erişime kapatılmasını sağladı. 

Etiketler erişim engeli
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