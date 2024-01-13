9 şehit sonrası provokatif paylaşım operasyonu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki şehitlerle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar için provokasyon operasyonu başlattı. 53 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken 7 şüpheli de gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven, propaganda yapan ve yanıltıcı bilgiler yaynlara karşı operasyon yapıldığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini belirken Yerlikaya, bunlardan 53'ünün yurt dışında olduğunu ve haklarında edli işlem başlatıldığını açıkladı.
Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yapılan operasyonlarda 4'ü yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2024
📌Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,
📌Propagandasını yapan ve
📌Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 6️⃣0️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit… pic.twitter.com/KZddDMp78v
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