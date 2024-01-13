9 şehit sonrası provokatif paylaşım operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki şehitlerle ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar için provokasyon operasyonu başlattı. 53 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilirken 7 şüpheli de gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven, propaganda yapan ve yanıltıcı bilgiler yaynlara karşı operasyon yapıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini belirken Yerlikaya, bunlardan 53'ünün yurt dışında olduğunu ve haklarında edli işlem başlatıldığını açıkladı.

Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yapılan operasyonlarda 4'ü yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor." dedi.