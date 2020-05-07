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  3. 07 Mayıs 2020 18:53

9 yıldır aranan suç makinesi yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde, yapılan kimlik kontrolünde 2011 yılında hapisten izinli olarak çıkan ve bir daha geri dönmeyen B.A yakalandı.

9 yıldır aranan suç makinesi yakalandı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı sırada kimliğinde A.D. yazan şüpheliyi durdurdu.

Nüfus cüzdanından şüphelenen ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelinin adının B.A. olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 2011 yılında Antalya Alanya Mahmutlar Açık Cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmediği; güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret ve bilişim suçlarıyla dolandırıcılık gibi 15 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Yapılan aramada B.A.nın üzerinden kendine ait olmayan 3 banka kartı da bulundu. Gözaltına alınan B.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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izmir , suç
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