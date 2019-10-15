A Haber muhabirinden skandal fotoğraf !

Geçtiğimiz günlerde TRT kameralarına takılan ilginç görüntüleriyle gündeme gelen A Haber muhabiri Kerim Ulak'ın elinde balta ve kılıçla skandal bir fotoğraf daha paylaştığı ortaya çıktı.

Kerim Ulak'ın fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Önceki gün haber bültenine bağlanan A Haber muhabiri Kerim Ulak, bulunduğu bölgede yoğun bir çatışma olduğunu ve başının üzerinden kurşunlar geçtiğini iddia etmişti.

A Haber muhabirinin “Kurşunlar vızır vızır üzerimizden geçiyor” dediği anlarda hemen yanında bulunan TRT muhabirinin kafasında kask bile olmadan rahat bir şekilde ayakta canlı yayın yapıyor olması dikkat çekmişti.

Gazeteci Mine Kırıkkanat o görüntüyü paylaşarak “Bunlara basın kartı veren Türkiye, bana basın kartı vermeyi reddetti! Neyse ki Fransız basın kartım var, “gazeteci değil” diyemiyorlar! Utanç onların hanesine yazılı ve resimdeki gibidir…” dedi.