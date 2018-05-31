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  3. 31 Mayıs 2018 20:06

ABD Başkanı o ismi affetti

ABD Başkanı Donald Trump, yazar ve film yapımcısı olan Dinesh D'Souza'nın affedileceğini açıkladı.

ABD Başkanı o ismi affetti
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ABD Başkanı Donald Trump, yazar ve film yapımcısı Dinesh D'Souza'nın affedileceğini açıkladı.

CNN'nin haberine göre, Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı  paylaşımda, 2012 seçimlerinde Cumhuriyetçi senato adayı Wendy Long'un seçim  kampanyasına kukla bağışçılar üzerinden destek vermekten suçlu bulunan Dinesh D'Souza'yı affettiğini duyurdu.

Trump paylaşımında, "Dinesh D'Souza'ya bugün genel af tanınacak.  Hükümetimiz tarafından çok haksız muamele gördü." ifadesine yer verdi.

2014'de federal kampanya finansman yasalarını ihlal ettiğini kabul  eden 57 yaşındaki D'Souza, adli rehabilitasyon merkezinde 8 ay nezaret altında  tutulmak dahil 5 yıl şartlı tahliye ve 30 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

AA

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