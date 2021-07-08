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ABD gemisi Karadeniz için geliyor

ABD gemisi Karadeniz için geliyor

ABD Donanması'na ait hızlı transfer gemisi USNS Yuma Karadeniz'e gelmek için yola çıktı.

Karadeniz'de İngiliz muhrip gemisi HMS Defender'in yol açtığı hadisenin ardından NATO ülkelerine ait gemiler, bölgede devam eden Deniz Esintisi 2021 tatbikatına katılmak üzere Karadeniz'e gelmeye devam ediyor.

ABD Altıncı Filo'dan yapılan açıklamada, hızlı transfer gemisi USNS Yuma'nın Karadeniz'e doğru yola çıktığı ifade edildi.

Altıncı Filo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada "USNS Yuma, NATO müttefiklerimiz ve partnerlerimiz ile işbirliği için kuzey istikametinde Karadeniz'e doğru yola çıktı" dendi.

1997 yılından beri 21. kez düzenlenen Deniz Esintisi tatbikatına bu yıl 6 kıtadan 32 ülke, 5 bin asker, 32 gemi, 40 uçak, 18 özel operasyon ve dalış timiyle tatbikata katılıyor. Tatbikat, 11 Temmuz'da sona erecek.

23 Haziran'da Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından ‘provokasyon’ olarak görülen olayın hemen ardından Moskova’daki İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri’ne çağrılmıştı.

İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu.

 

Etiketler USNS Yuma savaş gemisi abd amerika rusya karadeniz nato
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