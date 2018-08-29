''ABD'' harf grubu serisi plakalar için yeni hamle

Sosyal medyada trafikle ilgili paylaşımlar yapan Kayseri'de herkes bunu konuşuyor. Kayseri Radar grubu üyeleri, kentte yakın zamanda kullanılmasına başlanacak 'ABD' harf grubu serili araç plakalarının iptali çağrısında bulundu. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kayseri'de sosyal medya üzerinden, kentte yakın zamanda geçilecek olan ' ABD' harf grubu serisi araç plakalarının kullanılmaması için kampanya başlatıldı. Son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ilişkilerin gerginleştiği ABD'ye Kayserili vatandaşlardan ilginç bir tepki geldi. Sosyal medyada trafikle ilgili paylaşımlar yapan Kayseri Radar grubu üyeleri, kentte yakın zamanda kullanılmasına başlanacak 'ABD' harf grubu serili araç plakalarının iptali çağrısında bulundu. Yapılan paylaşımda, "Malum olduğu üzere, Kayseri'de araç plakaları 3 haneye geçti. Şu anda 3 harf uygulamasında ABC serisi bitmek üzere. Bundan sonra kullanılacak seri, ABD serisi olacak, şimdiden gündem oluşturularak, bu serinin kullanılmaması için yetkililere durumu fark ettirmeliyiz. ABD serisi iptal edilmelidir. Çünkü ABD yazılı plaka bize yakışmaz' ifadeleri kullanıldı. Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YETKİ TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ'NDE



Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların yanı sıra kendilerine bu yolda gelen isteklere, "31 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik ile tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinin noterler tarafından yapılmasının hükme bağlandı. Türkiye Noterler Birliği, İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşünü almak suretiyle araçlara verilecek plaka, harf ve rakam gruplarını belirliyor. Noterler tarafından tescili yapılacak veya yapılan araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri ile araç sahiplerinin tescile esas bilgileri Türkiye Noterler Birliği'ne ait Araç Sicil ve Tescil Sistemi´ne (ARTES), Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescili yapılan araçların tescile esas bilgileri ise Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine kaydediliyor. Dolaysıyla bu konu, Türkiye Noterler Birliği'nin sorumluluğundadır'' açıklamasında bulundu.