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  3. 21 Ağustos 2019 23:43

ABD ile Türkiye anlaştı; güvenli bölgede birinci aşama başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefonda görüştü. Güvenli bölge için ABD ile birinci aşamanın bugünden itibaren başlatılacağı bildirildi.

ABD ile Türkiye anlaştı; güvenli bölgede birinci aşama başlatıldı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

hulusi akar , Mark Esper
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