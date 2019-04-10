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  3. 10 Nisan 2019 15:09

ABD'de okuyan üniversiteli İlayda'dan acı haber

Üniversite eğitimi için ABD'de bulunan İlayda Kozak geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

ABD'de okuyan üniversiteli İlayda'dan acı haber
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Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, üniversite öğrenimi için bulunduğu ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, ABD'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı öğrenildi.

Acı haberi alan Doç. Dr. Kozak, kızının cenazesini karşılamak için İstanbul'a gitti. İlayda Kozak'ın, Eskişehir'de toprağa verileceği belirtildi.

DHA

ilayda , üniversite , eskişehir , abd
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