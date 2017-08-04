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  3. 04 Ağustos 2017 23:08

ABD'de şok ! Pakete dokunanlar rahatsızlandı

ABD'de vergi dairesine gönderilen şüpheli oakete temas eden 10 kişi rahatsızlandı.

ABD'de şok ! Pakete dokunanlar rahatsızlandı
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ABD'nin Kansas kentinde vergi dairesine gönderilen şüpheli pakete temas eden 10 çalışanın rahatsızlandığı kaydedildi.

Kansas medyasında yer alan haberlere göre, vergi dairesine gönderilen şüpheli paket çalışanlar tarafından açıldı. Pakete dokunan 10 çalışanda baş dönmesi ve kusma şikayetleri başladı.

PAKET İZOLE EDİLDİ

Çalışanlardan en az ikisinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.  Yetkililer paketi izole ederek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Pakette ne olduğuna ve nereden gönderildiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA

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