ABD'den Türkiye ve Suriye'ye 100 milyon dolar daha

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımın 100 milyon dolar artırılarak 185 milyon dolara çıkarıldığını duyurdu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte depremlerden etkilenen bölgelerde helikopterle inceleme yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımın 185 milyon dolara çıkarıldığını açıkladı.

Blinken, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu zamana kadar yapılan 85 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 100 milyon dolar daha insani yardım yapılacağını duyurdu.

"Amerikan şirketleri, toplulukları ve bireyleri de cömertçe yardım ediyor. Acil yardım sağlamak amacıyla yorulmadan çalışan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ekiplerine teşekkür ederiz" açıklaması yapan Blinken, "ABD, Türk ve Suriye halkının yanında olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

USAID'den daha önce yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye, 85 milyon dolarlık yardım yapılacağı belirtilmişti.