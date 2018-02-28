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  3. 28 Şubat 2018 23:08

AB'den Kosova'ya ''vize'' şartı: ''Sınırınızı belirleyin''

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, Kosova'nın sınırlarını belirlemesi gerektiğini açıkladı.

AB'den Kosova'ya ''vize'' şartı: ''Sınırınızı belirleyin''
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Kosova'nın bir an evvel Karadağ ile sınırının yeniden belirlenmesini öngören anlaşmayı onaylaması gerektiğini, vize serbestisinin de buna bağlı olduğunu söyledi.

Juncker, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli ve Başbakan Ramush Haradinaj ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşme sonrası Juncker ve Taçi ortak basın toplantısı düzenledi.

Juncker, AB Komisyonu Stratejisi'nin tüm Batı Balkanları kapsadığını ifade ederek, bölge ve Kosova'da yapılması gereken reformların önemine vurgu yapan bu stratejinin bölgedeki tüm ortaklarla iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

ONAYLANMALI

Juncker, "Bu reformlar, hukukun üstünlüğüne, adaletin güçlendirilmesine ve özellikle gençler ve aralarında yetenekli olanlar olmak üzere vatandaşların temel haklarının nihai olarak yerine getirilmesine saygı göstermeye odaklanmalıdır." dedi.

Kosovalıların da Avrupa'da güvenli bir gelecek bulacağına işaret eden Juncker, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadelenin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Juncker, "Meclisiniz bir an önce Karadağ ile sınırın yeniden belirlenmesi (anlaşmasını) onaylamalıdır. Bu, vize serbestisine doğru kilit ve kaçınılmaz bir adımdır. Sizin Arnavut ve Sırp vatandaşlarınız bundan ilk yararlanacak olanlardır." diye konuştu.

AA

ab , kosova , sınır , vize
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