ABD'li aktör Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor

ABD’li aktör Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği- Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye’ye geldi.

Üç yıl önce Rusya vatandaşlığına geçen Seagal, THY'ye ait tarifeli uçakla Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Seagal'ı havalimanının VIP Salonu'nda, TABA-AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat karşıladı.

Seagal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılının ardından ikinci kez Türkiye'ye geldiğini ve buradan olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kardeş ülke Türkiye'de yapacakları projelerin çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren Seagal, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin yaşadıklarını anlatacak filme ilişkin bir soruya, "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz, daha sonra konuşacağız." cevabını verdi.

"Kendisine 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyoruz"

Ali Bayramoğlu ise Seagal'ın aktörlüğünün yanı sıra Rusya'da insani elçi olarak özel görev alan birisi olduğunu belirtti.

Seagal'ın Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesi ve burada yaşanan hadiseleri yerinde görmek amacıyla Türkiye'ye geldiğini, bu doğrultuda çeşitli görüşme ve ziyaretler yapacağını ifade eden Bayramoğlu, "Salı günü bütün detayları bir basın toplantısıyla açıklayacağız. Nasip olursa çarşamba günü, ayın üçünde de Cumhurbaşkanına bir ziyaret yapacağız. Biz kendisine 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyoruz." şeklinde konuştu.