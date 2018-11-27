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  3. 27 Kasım 2018 16:59

Abdurrahman Dilipak sosyal medyayı salladı

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, hacamat yaptırdığı fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Abdurrahman Dilipak sosyal medyayı salladı
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Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, hacamat yaptırdığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dilipak'ın fotoğrafları sosyal medyada paylaşılanlar arasına girdi.

Abdurrahman Dilipak, hacamat yaptırdı. Göz tansiyonu için hacamat yaptırdığını kaydeden Dilipak, o anlara ilişkin olarak fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Dilipak, hacamat işlemi sırasında baticon ve kantarın yağı kullanıldığını belirtti. Dilipak, "Baticon+kantarın yağı kullandı. Bir de Kenevir yağı okşatsın" ifadelerini kullandı.

"HATIRLARSANIZ DUA DA EDERSİNİZ İNŞALLAH"

"Geleneksel ve modern tıp birlikte. Bana göre tek doğru çözüm" ifadelerini kullanan Dilipak, sosyal medyadan kendisiyle dalga geçenlere de seslenerek Evet tamam, kantarın yağı değil kantaron yağı. Hint keneviri yağı aynı zamanda antibakteriyel. Ayrıca göz tansiyonu için şifa. Mücerrebtir. Dalgasını geçenlere, zaruret olduğunda hatırlarsanız dua da edersiniz inşallah" dedi.

HACAMAT NEDİR?

Hacamat kelimesi Arapça anlamıyla emmek ve normal formuna döndürmek anlamına gelmektedir. Uygun zamanlarda ve düzenli olarak yapılan hacamat tedavileri vücut içerisinde olan ve vücudun atamadığı ağır metaller, toksinler, kullanılan ilaç ve gıdaların vücutta bıraktığı kötü etkiler emilerek vücudun normal formuna döndürülmesi sağlanır.

Hastalıklardan korunmanın en kolay yollarından biri olan hacamat tedavisi ağrısız, acısız ve yatak istirahatsiz yapılır bu şekilde iş gücü kaybına sebebiyet vermez. Gündelik hayatta yapılan işlere ek bir ara vermeden yapılabilmektedir.

sosyal medya , hacamat , abdurrahman dilipak
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