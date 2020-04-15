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  3. 15 Nisan 2020 14:37

Abdurrahman Dilipak yogaya savaş açtı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ramazan ayı yaklaşırken medyada bu havanın esmediği görüşünü dile getirirken “Bakıyorum birileri ‘Evde kal Türkiyem’in arkasına sığınarak, bir yandan NLP, bir yandan Yoga pazarlamaya çalışıyor” dedi.

Abdurrahman Dilipak yogaya savaş açtı
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 Dilipak, bugünkü “Ramazan fitnesi” başlıklı köşe yazısında bir grubun bu ay gelirken “saldırılarını artırdığı” görüşünü dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

Sadece bizde değil, Arap ülkesinde de bir takım çevreler eş zamanlı devreye girdiler.. “Ramazanı ertelemekten” söz ediyorlar. Ellerinden gelse Haccı, kurbanı, Ramazanı, hatta namaz vakitlerini, şeklini değiştirecekler. Kimi Hacc’a takıyor kafayı, kimi Kurban’a!

Cuma namazına evden uysak, olmaz mı” diyen de var mesela. O kapıyı bir açarsak, bilmem hangi şehirdeki şeyhine evinden, işyerinden uymaya kalkanlar da olur o zaman.. Kimi kulaklık takar, kimi karşısına bir ekran koyar, cemaatin kıblesi şaşar. 

Düşünsenize imam Fas’ta, cemaatin bazı mensupları Özbekistan’da. Fetullah gibi biri “ben şimdi Allah’ın huzurundayım” diye namaza duracak olursa insanlar nereye döneceğini de şaşırır. Biliyorsunuz her yön kıbledir. Önemli olan sizin kıbleniz nere. Bulunduğunuz yerden Kâbe’ye döndüğünüzde istikametiniz kıbleniz oluyor.

Yemen’deki biri bize göre bizim tam tersimize döner mesela. İmam, ABD’de olunca siz imamın önünde mi duracaksınız, arkasında mı?! 

“Bakıyorum birileri ‘Evde kal Türkiyem’in arkasına sığınarak, bir yandan NLP, bir yandan Yoga pazarlamaya çalışıyor. Medyada Ramazan’ın maneviyatına dönük bir hava yok” diye yazan Dilipak, şu satırları yazdı:

Göreceksiniz, bu işi burada bırakmayacaklar. Evde cemaat olup, herkes namaz saatleri içinde ibadetini yapabilir.
 
Ha, şunu yapabiliriz, namazın zamanı içinde ortak bir zamanda namazlar eda edilip, daha sonra sohbetler, ortak okumalar yapılabilir.
 
 

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