Acı haberi Erdoğan verdi: 4 evladımız şehit düştü !

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyündeki Süngü Tepe üs bölgesindeki karakolda patlama gerçekleşti.

Türkiye dün geceden bu yana bu acı olayla yaşarken acı haber bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Atatürk'ü anma töreninde Hakkari'de 4 evladımızın şehit düştüğünü açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Hakkari’de mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibarıyla 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Bize kurulan tuzakları en kısa süredce sahipleri ve piyonların başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz.

İşte dün akşamdan bu yana yaşanan tüm gelişmeler:

'ARIZALI MÜHİMMAT İNFİLAK ETTİ'

Valilikten yapılan açıklamada, patlamanın arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır."

VALİLİK'TEN 2. AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.

BAKANLIK: 7 KAYIP, 25 YARALI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 askerin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada 7 askere ise ulaşma çalışmalarının devam ettiği bilgisi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

''Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

YAYIN YASAĞI GELDİ

Hakkari'nin Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

"PATLAMALAR KÜÇÜK DE OLSA, AZALMIŞ DA OLSA DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamaya ilişkin, "Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Buna bağlı olarak yangın da devam ediyor. Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile üs bölgesindeki patlamanın ardından geldiği Hakkari'de Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hastanede Vali İdris Akbıyık ve Başhekim Mete Keskin tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, yaralı askerleri ziyaret etti. Yaralıların tedavileri ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan, askerlerle görüşen Akar daha sonra 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

Komutanlığın Harekat Merkezi'nde patlamanın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan, direktiflerini veren Bakan Akar, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde topçu atışı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza meydana geldiğini söyledi.

Kaza sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26 kahraman mensubunun yaralandığını aktaran Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile yaralı askerleri hastanede ziyaret ettiklerini belirtti. Akar, şöyle konuştu:

"Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Buna bağlı olarak yangın da devam ediyor. Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor. İHA'lar vasıtasıyla bölgeyi ve yangını yakından takip ediyoruz. Tugay, alay ve tabur komutanları bölgedeler. Yakından ilgilenerek hem yangının söndürülmesi hem de arama faaliyetlerinin sonuçlanması için gayretlerini devam ettiriyorlar. Gece saat 02.00 itibarıyla yangın maalesef devam ediyor. Adli, idari, teknik çalışmalar için gerekli görevlendirmeler yapıldı, çalışmalar başladı. Bunların sonucunda kazanın asıl nedenini öğrenmemiz mümkün olacak. Şu anda gerekli güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle diğer faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İnşallah arkadaşlarımız da sağ salim taburcu olacak, diğer arkadaşlarımıza da ulaşacağımızı değerlendiriyoruz."

Akar, kazanın ardından yangının söndürülmesi, yaralıların tedavisi konusunda yoğun çaba harcayan başta Vali Akbıyık, idari ve mülki personel ile sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, “Çalışmalar sonuçlandıkça bütün gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.