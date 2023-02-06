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Acı haberler geliyor! Depremde can kaybı yükseldi

Acı haberler geliyor! Depremde can kaybı yükseldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 284 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 2 bin 23 kişinin yaralandığını, 1710 binanın yıkıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:

Depremin ardından bakanlarımız bölgeye gitti. Son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz.

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz.
Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Maraş'ta 200 kişi yaralandı. 300 bina yıkıldı.
Burada kesinleşmedikçe bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Her biri bir can. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız, 100 yıkılan binamız. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan bina var. Antep'de 80 kaybımız, 600 yaralımız var. Kilis'te 8 yaralımız, Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var.

Malatya'da da yine 47 kaybımız 550 yaralımız, 300 yıkılan binamız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var.

Etiketler deprem kahramanmaraş gaziantep
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