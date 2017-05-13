Adalar'ın kabusu olmuştu ! İşte köşkü

Adalar’ın kâbusu olan fayton çetesi lideri Y.A.’nın köşküne savcılık tarafından el konuldu. Çok sayıda gayrimenkulü ele geçirdiği ifade edilen Y.A.’nın köşkünün 6 milyon TL olduğu belirtildi.

İstanbul'un atlarıyla ünlü ilçesi Adalar'da çökertilen fayton çetesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Yıllarca atlara eziyetleriyle gündeme gelen faytonculardan bir grup, Adalar'da çok sayıda gayrimenkulü tefecilik, yağma ve tehditle ele geçirmekle suçlanıyor. Çete liderinin 6 milyon liralık köşkü ortaya çıktı. Son 30 yıldır Adalar'ın kâbusu olan fayton çetesi "Laçin"in lideri Y.A., Adalar'a Adana'dan gelmişti. İlçede "Cano" lakabıyla biliniyordu. Uyuşturucunun satılıp kullanıldığı yer olan araba Meydanı'nda söz sahibiydi.

ADALILAR RAHATLADI

İddiaya göre; lideri olduğu çete tehdit, yağma ve tefecilikle Adalar'daki çok sayıda gayrimenkulü ele geçirdi. Kendi oturduğu 6 milyon liralık köşk de onlardan biriydi. Büyükada'da Selvili Cami Sokak'ta bulunan 6 milyon lira değerindeki köşk fotoğraflandı. Köşke savcılık kararıyla el kondu. Tefecilik, yağma ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Y.A.'nın da aralarında olduğu 17 şüphelinin polisteki sorgusu ise sürüyor. Adalar'da bulunan 270 faytoncu ise operasyonun ardından rahatladı.