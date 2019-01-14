Adalet Bakanlığı ''ayrımcılık'' kararını böyle savundu: Firar ediyorlar

Danıştay 10. Dairesi, aynı suçtan aynı cezayı alan Türk ve yabancı mahkumların açık cezaevleirne alınması sırasında farklı süreler uygulanmasının ayrımcılık olduğuna karar verdi.

Adalet Bakanlığı ise, mahkemeye gönderdiği savunmada, yabancı uyruklu mahkumların açık cezaevine alındıktan sonra genelde firar ettiklerini belirtti.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberinde, karara neden olan davanın ayrıntılarıyla ilgili bilgiler verilirken, bakanlığın 'ayrımcılık' kararı veren Danıştay'a yaptığı savunmadan bilgiler aktarıldı.

Buna göre, 1 Ocak 2013 - 1 AĞustos 2016 Burdur ve Erzurum Açık Ceza İnfaz kurumlarından 265 yabancı uyruklu hükümlü firar etti, bunlardan sadece 16'sı yakalandı.

Savunmada, açık ceza infaz kurumlarından firara karşı herhangi bir engel olmadığı, firar eden yabancın uyruklu hükümlülerden yakalanan sayısının az olduğu, infazın etkin bir şekilde ulaşmadığı dikkate alınarak, yabancılaırn açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasından, infazların etkin şekilde yürütülmesi için süreler açısından farklı uygulamalar belirlendiği kaydedildi.