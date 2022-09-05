Adalet Bakanlığı duyurdu: Silivri Cezaevi'nin adı değiştirildi

Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin isminin değiştirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevinin ismini Marmara Cezaevi olarak değiştirdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği dilekçede, Silivri kamuoyunun ortak isteği ve beklentisi ile Silivri Cezaevi’nin adının ‘İstanbul Batıkapısı’ diye değiştirilmesini talep etmişti.

Türkiye’nin 26 ilinde örneklemeler ile yapılan araştırmada, Silivri’yi ‘İstanbul’un güzel bir ilçesi’, ‘sahil’, ‘yazlıklar’ diye hatırlayanların oranının yüzde 4,1 iken ‘cezaevi’ olarak hatırlayanların oranının yüzde 54,6 olduğunu belirten Başkan Yılmaz, dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti;

“İnsanlar üzerinde oluşmuş bu olumsuz algının, ilçemizin tanınması, çekim merkezi haline gelmesi ve gelişmesi açısından negatif bir etkisinin olduğu, Silivri de yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. Hemşerilerimizin ve değişik kurum ve STK’ların bu yöndeki düşünceleri değişik zaman ve yerlerde devlet görevlilerine, bakanlarımıza tarafımızdan iletilmiş ve Silivri ilçemizin bu olumsuz algıdan kurtulması için cezaevinin adının değiştirilmesi talep edilmiştir. Silivri kamuoyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi’ni adının ‘İstanbul Batıkapısı’ olarak değiştirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.”