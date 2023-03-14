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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından bölgede deprem fırtınası sürüyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.57'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hafif şekilde hissedilen deprem yerin 6.7 kilometre altında gerçekleşti. 

Etiketler adana deprem afad
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