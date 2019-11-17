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  3. 17 Kasım 2019 09:34

Adana'da DEAŞ operasyonu: Suriyeli 4 kardeş yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem için hazırlık yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu 4 kardeş gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: Suriyeli 4 kardeş yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 4 kardeşin, eylem arayışında oldukları, bu amaçla keşif yaptıkları, örgüt üyeleriyle ilişki ve irtibat içinde olduklarını tespit etti. 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, şafak vakti iki eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polisleri tarafından demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde, 4 şüpheli gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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