Adana'da HDP mitingine yasak: 20 gözaltı

Adana'da miting için Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya gelmek isteyen ve HDP Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları, Rıdvan Turan, Feleknas Uca, Fatma Kurtulan ile ve HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu’nun da aralarında olduğu kitle engellendi.

Mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı polisler tarafından kapatıldı. Polisin müdahalesi sırasında HDP İl Eş Başkanları Gülseren Tural ve Masum Eriğ dahil 20 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine HDP milletvekilleri oturma eylemine geçti.