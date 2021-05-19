Adana'da IŞİD operasyonu

Buket Aydın sessizliğini bozdu! Emir Sarıgül ve Sibel Can’la ilgili bomba açıklamalar! ‘Utanç duyuyorum…’

Ziraat Türkiye Kupası da Beşiktaş'ın oldu!

Milli mücadele 102 yaşında: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Ne maske, ne mesafe, ne de yasak dinlediler