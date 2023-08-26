Adıyaman'ın ardından Kahramanmaraş'ta deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 10.34'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Hafif şekilde hissedilen depremin derinliği 10.88 kilometre olarak ölçüldü.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 11.58'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Deprem yerin 6.99 kilometre altında gerçekleşti.