Adıyaman'ın ardından Kahramanmaraş'ta deprem
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 10.34'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hafif şekilde hissedilen depremin derinliği 10.88 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2023
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-08-26
Saat:10:34:38 TSİ
Enlem:38.104 N
Boylam:38.476 E
Derinlik:10.88 km
Detay:https://t.co/gBbjjVuoNb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KAHRAMANMARAŞ'TA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 11.58'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 6.99 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2023
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-26
Saat:11:58:43 TSİ
Enlem:38.041 N
Boylam:37.552 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/gEz2iZKpjV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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