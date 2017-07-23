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  3. 23 Temmuz 2017 17:28

Adliyeye giderken üzerlerini değiştirdiler

Adana'da "kahraman" anlamına gelen "Hero" yazılı tişört giydiği için gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adiyeye sevk edildi.

Adliyeye giderken üzerlerini değiştirdiler
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Adana'da üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişört giydikleri için gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle gezen 1'i kadın 3 kişi dün Adana'da gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen zanlılar, daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlılar, ifadelerinde tişörtün terör örgütü FETÖ elemanları tarafından propaganda amaçlı kullanıldığını bilmediklerini söyledi. Zanlılar, sorgularının ardından bugün "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kadın zanlı adliyeye sevk edilirken yüzünü sakladı. Zanlıların giydiği tişörtlere polis el koyarken, zanlıların adliyeye başka tişört giyerek gittiği görüldü.

İHA

kahraman , adliye , gözaltı , adana
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