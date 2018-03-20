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  3. 20 Mart 2018 08:26

Adnan Oktar'dan kaçan kedicikten olay itiraflar

Adnan Oktar'ın programına çıkan gözde kediciklerden Ceylan Özgül, Oktar'ın yanından kaçtığını iddia etti.

Adnan Oktar'dan kaçan kedicikten olay itiraflar
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Adnan Oktar, bu kez de bir kaçış iddiasıyla ilgili gündeme geldi. Adnan Oktar’ın en bilinen “kediciklerinden” Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti. “Adnan Hoca”nın yanından kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül, Instagram hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

TÜRK LİRASINI BİLE TANIMADI

Ceylan Özgül, Adnan Oktar’ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini söyleyerek, yıllar önce değişen Türk Lirası’nı dahi tanımadığını öne sürdü.

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